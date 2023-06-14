Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Kasus KDRT dan Video Syur dengan Janda, Iptu MIP Dikurung Propam

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:23 WIB
Heboh Kasus KDRT dan Video Syur dengan Janda, Iptu MIP Dikurung Propam
Ilustrasi: Freepik
A
A
A

JAKARTA - Divisi Propam Polri mengurung atau menempatkan khusus Iptu MIP terkait kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga temuan video syur dengan seorang janda.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, penempatan khusus (patsus) terhadap Iptu MIP itu berdasarkan hasil gelar perkara Propam Polri.

"Terduga pelanggar Iptu MIP ditempatkan pada tempat khusus," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Ramadhan melanjutkan, Iptu MIP akan dikurung selama 21 hari lamanya. Sejak, 13 Juni hingga 4 Juli 2023 mendatang.

Setelah dikurung, kata Ramadhan, nantinya Iptu MIP akan langsung menjalani proses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

"Terhitung dari tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023 oleh Divpropam Polri untuk menjalani sidang KKEP," ujar Ramadhan.

Sementara itu, Ramadhan menuturkan bahwa, Propam Polri menemukan bukti yang kuat bahwa, Iptu MIP telah melakukan sejumlah pelanggaran.

"Ditemukan cukup bukti bahwa Iptu MIP telah melakukan perselingkuhan, KDRT, penelantaran anak, dan perbuatan asusila dengan seorang wanita inisial AM," ucal Ramadhan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191786//rizky_billar-gkCN_large.jpeg
Rizky Billar Siap Laporkan Istri Oknum Polisi Usai Kasus KDRT Diungkit Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190412//viral-opW1_large.jpg
Polisi Tetapkan Ayah Banting Bayi hingga Tewas di Tangsel Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/598/3186901//kdrt-p6AE_large.JPG
Cerai Sama Mantan, Tapi Masih Serumah: Gimana Jadinya? Nonton Microdrama KDRT di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186538//inara-LJOs_large.jpg
Ini Reaksi Inara Soal Video Syur dengan Insanul Fahmi Bisa Diakses dan Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186528//inara-tLZR_large.jpg
Akhirnya Muncul ke Publik Usai Gaduh Perselingkuhan dan Perzinaan, Inara Rusli: Cukup Allah SWT yang Jadi Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186455//virgoun-9mF2_large.jpg
Heboh Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi, Ini Profil Virgoun yang Diduga Miliki Keterkaitan CCTV
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement