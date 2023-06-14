Jokowi Buka-bukaan soal Isi Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap isi pertemuannya dengan Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo di Istana Kepresidenan pada Selasa 13 Juni 2023 kemarin. Dalam pertemuan itu, ia mengaku membahas revitalisasi Candi Borobudur.

"Oh kemarin rapat mengenai Borobudur, mengenai Borobudur. Borobudur mau kita revitalisasi, kita rehab total. Sehingga perlu rapat dengan Gubernur Jateng, Gubernur DIY, Bupati Magelang," kata Jokowi di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Terkait pembahasan politik, Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Ganjar ataupun PDIP. "Tanyakan Pak Ganjar sama PDI Perjuangan," kata Jokowi.

Sedangkan terkait agenda makan malam bersama Ganjar, Jokowi menyebut bahwa hal tersebut telah dilakukan beberapa hari yang lalu.

"Loh makan malam minggu yang lalu," kata Jokowi.