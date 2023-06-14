Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Umumkan Status Endemi Covid-19, Jokowi: Insya Allah Bulan Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:32 WIB
Umumkan Status Endemi Covid-19, Jokowi: Insya Allah Bulan Ini
Jokowi Umumkan Endemi Bulan Ini/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memutuskan untuk melakukan transisi pandemi Covid-19 ke endemi. Pengumuman tersebut akan dilakukan pada bulan ini Juni 2023.

"Insya Allah bulan ini," kata Jokowi di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, proses pematangan transisi pandemi menuju endemi akan dilakukan selama seminggu hingga dua minggu kedepan.

"Ya ini dimatangkan lah seminggu-dua minggu ini. Segera diumumkan karena memang sudah semuanya sudah," kata Jokowi.

Masih kata Jokowi, bahwa kriteria transisi pandemi ke endemi, karena dirinya melihat adanya penurunan kasus dan vaksinasi telah mencapai 450 juta dosis yang disuntikkan.

"Ini nanti yang akan didetilkan jumlah kasus misalnya kayak dua hari yang lalu hanya 217 kemudian kasus aktif 10ribuan 200an. Vaksinasi kita juga sudah di atas 452 juta dosis dan lain-lainnya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
