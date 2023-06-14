Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Salah Sebut, Ternyata Selidiki Dugaan Korupsi Bupati Bolmut, Bukan Boltim

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:40 WIB
KPK Salah Sebut, Ternyata Selidiki Dugaan Korupsi Bupati Bolmut, Bukan Boltim
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri (Foto: Ari Dwi Satrio)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengoreksi informasi yang sempat disampaikan soal tindak lanjut temuan kejanggalan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto yang dikabarkan telah naik ke tahap penyelidikan.

Pahala mengklarifikasi, hasil pemeriksaan LHKPN yang sudah ditingkatkan ke tahap penyelidikan bukan milik Sam Sachrul Mamonto, melainkan kepunyaan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Depri Pontoh. Di mana, Depri Pontoh dan Sam Sachrul Mamonto memang sama-sama pernah diklarifikasi LHKPNnya.

"Saya salah (sebut), yang naik lidik bukan Boltim (Bolaang Mongondow Timur) tapi Bolmut (Bolaang Mongondow Utara)," kata Pahala melalui pesan singkatnya, Rabu (14/6/2023).

KPK menemukan adanya kejanggalan terhadap sejumlah aset maupun harta kekayaan milik Depri Pontoh. Aset janggal yang ditemukan KPK berupa resort mewah hingga toko bangunan terbesar dengan mengatasnamakan anak Depri Pontoh di Bolaang Mongondow. Padahal, umur anak Depri Pontoh baru sekira 20an tahun.

Tim Kedeputian Pencegahan KPK sendiri telah memeriksa LHKPN Depri Pontoh. Bahkan, tim sudah sudah sempat mengklarifikasi LHKPN janggal milik Depri Pontoh pada Senin, 8 Mei 2023. Hasilnya, ada temuan ketidakwajaran harta kekayaan milik Depri Pontoh.

Halaman:
1 2
      
