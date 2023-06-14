Libur Idul Adha 2 Hari, Rabu 28 Juni dan Kamis 29 Juni? Ini Kata Menteri Agama

JAKARTA – Pemerintah akan mengkaji usulan untuk menjadikan libur Idul Adha 1444 H menjadi dua hari. Hal itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menangapi usulan dari Muhammadiyah yang telah menetapkan Idul Adha 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023.

"Nanti kita kaji dulu lah itu," kata Yaqut di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Pemerintah lewat Kemenag akan menggelar sidang Isbat pada 18 Juni 2023 untuk menetapkan tanggal jatuhnya Idul Adha 10 Zulhijah 1444 H. Penetapan itu berpotensi berbeda dari yang ditetapkan oleh Muhammadiyah.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Zulhijjah 1444 H pada Senin 19 Juni 2023, sehingga Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023. Sementara itu sidang isbat yang akan digelar Kemenag berpotensi menetapkan Idul Adha jatuh pada Kamis, (29/6/2023).