HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Alasan Kenapa Ganjar Pranowo Dipanggil Tugiman

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:52 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Ganjar Pranowo Dipanggil Tugiman
Ganjar Pranowo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini alasan kenapa Ganjar Pranowo dipanggil Tugiman yang sering dipanggil oleh masyarakatnya.

Pria asal Karanganyar, Jawa Tengah, ini memang terkenal merakyat dan gemar bersenda gurau dengan masyarakat biasa. Bahkan, dalam suatu kesempatan candaan Ganjar Pranowo membuatnya dijuluki Tugiman.

Nah, ternyata ini alasan kenapa Ganjar Pranowo dipanggil Tugiman. Dalam salah satu unggahan video di akun TikTok @ganjarpranowofc dengan keterangan “Two Gee Man”, Ganjar Pranowo mengisahkan mengenai asal muasal namanya berubah menjadi Tugiman.

“Gara-gara TikTok aku dipanggil Tugiman sekarang.” ujar Ganjar.

Video berlanjut dengan asal usul Tugiman yang ternyata berawal dari pertemuan Ganjar Pranowo dengan dua bocah berbaju biru dan orange yang tengah bersepeda.

Halaman:
1 2 3
      
