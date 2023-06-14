Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Restui Putra Bungsunya Kaesang Pangarep Maju Pilwalkot Depok

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:55 WIB
Jokowi Restui Putra Bungsunya Kaesang Pangarep Maju Pilwalkot Depok
Presiden Joko Widodo
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal putra bungsunya Kaesang Pangarep yang mengaku siap maju dalam pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Depok 2024.

Jokowi menyebut dirinya memberikan restu kepada putranya tersebut untuk terjun ke dunia politik. "Tugasnya orangtua itu merestui dan mendoakan," kata Jokowi di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi menyebut apa yang dilakukan oleh Kaesang menjadi tanggung jawabnya pribadi. Jokowi hanya dapat memberikan saran, itu juga kalau anak khususnya Kaesang meminta saran kepadanya.

"Saya itu terbiasa ya, terbiasa kalau yang namanya anak sudah berkeluarga, saya punya anak sudah berkeluarga, itu tanggung jawabnya ada sudah di mereka. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Tapi kalau saya tidak ditanya saya pasti tidak memberikan saran. Tanyakan langsung ke Kaesang," kata Jokowi.

Seperti diketahui, pada Jumat 9 September 2023, Kaesang mengungkapkan kesiapannya maju dalam pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Depok 2024 mendatang melalui aku YouTube nya @Kaesang berjudul 'Klarifikasi, Saya Buka Suara.'

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya, merdeka!" ujar Kaesang dalam unggahan itu.

(Arief Setyadi )

      
