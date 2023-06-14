Advertisement
KPK Mulai Usut Asal-usul Aset Rafael Alun di Manado

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |11:05 WIB
KPK Mulai Usut Asal-usul Aset Rafael Alun di Manado
Gedung KPK (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki asal-usul aset mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT) di Manado, Sulawesi Utara. Aset milik Rafael Alun di Manado diselidiki lewat 13 saksi pada Selasa, 13 Juni 2023, kemarin.

Adapun, 13 saksi tersebut yakni, dua orang Notaris, Porman Agustina Sibarani dan Maya Marlinda Sompie. Kemudian, 11 saksi lainnya merupakan Wiraswasta yakni, Freddy Rasjid; Henny Rasjid; Alfrets Lasut; Saptir Kumbu; Rabasiah; Jowi Chandra; Donny Halim; Ahmad Husain; Susanti Hadji Ali; Eflien Mercy Laoh; serta Nico Sanjaya.

"Semua saksi hadir, dikonfirmasi soal dugaan adanya aset bernilai ekonomis milik tersangka di Manado Sulut yang diduga terkait dengan perkara ini," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (14/6/2023).

KPK masih menelisik aliran uang dugaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun. Diduga, aliran uang Rafael Alun sudah berubah bentuk maupun dialihkan ke sejumlah aset. Saat ini, aset tersebut juga sedang dilacak KPK.

"Kami masih terus telusuri aliran uang tersangka yang diduga dari hasil korupsi," ucap Ali.

Sekadar informasi, KPK sempat mengantongi informasi adanya aset mencurigakan milik Rafael Alun Trisambodo di Sulawesi Utara. Aset tersebut berupa perumahan elit Green Hill Manado. Tim Kedeputian Pencegahan KPK sudah pernah diterjunkan untuk mengecek perumahan elit tersebut.

Istri Rafael Alun Trisambodo dikabarkan merupakan salah satu pemegang saham Perumahan Green Hill Manado, Sulawesi Utara. Perusahaan istri Rafael disebut-sebut yang menjadi salah satu penggarap perumahan seluas 6,5 hektare tersebut.

