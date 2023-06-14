Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Berdampak Nyata, Gerobak Perindo Dongkrak Omzet Pedagang

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |12:15 WIB
Berdampak Nyata, Gerobak Perindo Dongkrak Omzet Pedagang
Penyerahan gerobak Perindo.
A
A
A

JAKARTA – Bantuan gerobak dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berdampak langsung meningkatkan perekonomian warga. Salah satunya Marfuatin (53), penjual nasi ayam geprek di Surabaya, Jawa Timur.

Pendpatannya melesat setelah menerima bantuan gerobak Perindo. Warga Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya tersebut menerima gerobak Perindo pada pertengahan Maret 2023. Kini, nyaris 3 bulan setelah menerima bantuan gerobak Perindo, omzet Marfuatin meningkat hingga 50%.

BACA JUGA:

Pedagang Penerima Gerobak Partai Perindo: Bersyukur Banget Biar Dagangannya Lancar 

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) sangat antusias mengabarkan pelonjakan omzet. “Selamat untuk Ibu Marfuatim, setelah menggunakan Gerobak Perindo sekarang omzetnya naik 40%-50%. Dari sebelumnya Rp 600 ribu - Rp 700 ribu per hari, sekarang menjadi Rp 900 ribu - Rp 1 juta per hari,” ujar HT seraya membagikan video testimoni pada laman Instagram miliknya, Selasa (13/06/2023).

HT menegaskan gerobak Perindo adalah simbol keberpihakan Partai Perindo bagi masyarakat kecil agar bisa naik kelas.

 BACA JUGA:

“Para penerima Gerobak Perindo didampingi, diberi pelatihan dan terus kami monitor agar usahanya semakin maju,” imbuh HT.

“Sejak Partai Perindo berdiri hingga saat ini, sudah ada ribuan penerima Gerobak Perindo yang naik kelas, kesejahteraannya meningkat, bahkan bisa membuka lapangan kerja baru. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera,” tulisnya.

