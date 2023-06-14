Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Kasasi Ditolak, Anak AG Tetap Dihukum 3,5 Tahun Penjara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:03 WIB
Anak AG. (Foto: MPI)
JAKARTA - Anak AG (15) dieksekusi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang hari ini, Rabu (14/6/2023). AG akan menjalani pidana penjara selama 3,5 tahun buntut kasus penganiayaan anak CDO (17) oleh Mario Dandy Satriyo (MDS) Cs.

"Iya hari ini sedang berlangsung. (Eksekusi) di LPKA Tangerang," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Syarief saat dikonfirmasi.

Syarief memastikan bahwa kasasi yang diajukan anak AG ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Ia juga menyebut bahwa proses hukum sudah inkrah.

"Sudah, sudah inkrah. Iya dari MA sudah putusan (ditahan 3,5 tahun)," jelasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) segera mengadili AG (15), mantan pacar Mario Dandy Satriyo (20) tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor DKI, David Ozora. AG diketahui telah mengajukan kasasi usai divonis 3,5 tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Mario Dandy dan Shane Saling Bantah di Persidangan Anak AG, Ini yang Diributkan 

Dari informasi laman resmi MA, perkara AG tercatat dengan nomor 3202 K/Pid.Sus/2023. Sementara itu saat ini status perkara dalam proses distribusi. “Tanggal Masuk, Kamis 8 Juni 2023,” tertulis di laman resmi MA, dikutip Jumat (9/6/2023).

