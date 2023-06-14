Ternyata Ini Pertanyaan Unik Putri Ariani Saat Bertemu Jenderal Dudung

JAKARTA- Ternyata ini pertanyaan unik Putri Ariani saat bertemu Jenderal Dudung Abdurachman menarik perhatian. Sejak tampil sebagai kontestan America’s Got Talent 2023, namanya kian melejit.

Tak hanya pujian yang silih berganti datang padanya dari berbagai lapisan masyarakat, dia juga kebanjiran job. Seperti baru-baru ini ia dipanggil untuk menjadi tamu di acara disabilitas di Jakarta.

Dalam acara tersebut, Putri Ariani bertemu dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Menariknya, ini pertanyaan unik Putri Ariani saat bertemu Jenderal Dudung Abdurachman.

Jenderal Dudung Abdurachman tentunya bukan orang biasa. Ia merupakan tokoh penting dalam militer Indonesia. Kesempatan bertemu dengan Jenderal Dudung rupanya tak disia-siakan oleh Putri Ariani.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Jenderal Dudung meminta Putri Ariani untuk menghitung bintang yang ada di pundaknya. Putri Ariani pun meraba satu per satu bintang yang ada di pundang sang jendera.