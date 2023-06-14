Ditemani Prabowo, Presiden Jokowi Resmikan Tzu Chi Hospital

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tzu Chi Hospital di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada hari ini, Rabu (14/6/2023). Dengan adanya rumah sakit tersebut, Jokowi berharap masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.

Nampak dalam peresmian tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Jadi sekali lagi saya sangat menghargai pembangunan Tzu Chi hospital ini. Semoga sekali lagi tidak banyak lagi masyarakat kita yang berobat ke luar negeri," kata Jokowi dalam sambutannya, Rabu (14/6/2023).

Jokowi yang telah berkeliling Rumah Sakit Tzu Chi, menyebut fasilitas untuk penanganan pasien kanker dinilai telah modern.

"Saya tadi barusan berkeliling untuk melihat fasilitas penanganan pasien baik yang berkaitan dengan kanker, baik yang berkaitan dengan talasemia, baik yang berkaitan dengan sumsum, semuanya saya lihat peralatan, sarana prasarana, semuanya sangat modern. Ini adalah rumah sakit, saya sangat menghargai pembangunan rumah sakit ini," kata Jokowi.