KPK Tak Temukan Kejanggalan Kekayaan Kadinkes Lampung: Wajar Gajinya Rp100 Juta, Dapat Warisan Suami

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan penelaahan dan penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana. Hasilnya, mayoritas harta kekayaan Reihana berasal dari warisan suaminya.

"Dia dapat harta banyak, satu dari warisan suaminya. Dulu suaminya itu dokter spesialis top dan dia dapat pemberian kendaraan untuk suaminya dari rumah sakit," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu (14/6/2023).

Menurut Pahala, harta kekayaan Reihana masih tergolong wajar asal-usulnya. Belum ditemukan kejanggalan atas harta kekayaan Reihana. Bahkan, tim Kedeputian Pencegahan KPK sudah diterjunkan untuk mengecek seluruh aset milik Reihana di Lampung.

Pahala juga sudah melacak transaksi keuangan Reihana di Penyedia Jasa Keuangan (PJK) perbankan. Di mana, kata Pahala, mayoritas aset dan harta kekayaan Reihana memang berasal dari warisan suaminya yang sudah meninggal dunia.

"Ada uang tunai Rp4 miliar dia setor dari peninggalan suaminya. Ada rumah di Jakarta dan segala macam, dan mobil di dalam ternyata warisan suaminya juga" tutur Pahala

"Kalau kita lihat cash-nya banyak dia memang pernah di posisi Pelaksana Tugas Dirut Rumah Sakit di Lampung. Honornya juga gila Rp100 juta per bulan. Masuk di akal dia punya harta Rp2 miliar setahun," pungkasnya.