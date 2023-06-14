Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tak Temukan Kejanggalan Kekayaan Kadinkes Lampung: Wajar Gajinya Rp100 Juta, Dapat Warisan Suami

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:39 WIB
KPK Tak Temukan Kejanggalan Kekayaan Kadinkes Lampung: Wajar Gajinya Rp100 Juta, Dapat Warisan Suami
Kadinkes Lampung Reihana (Foto: Ira Widya)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan penelaahan dan penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana. Hasilnya, mayoritas harta kekayaan Reihana berasal dari warisan suaminya.

"Dia dapat harta banyak, satu dari warisan suaminya. Dulu suaminya itu dokter spesialis top dan dia dapat pemberian kendaraan untuk suaminya dari rumah sakit," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu (14/6/2023).

Menurut Pahala, harta kekayaan Reihana masih tergolong wajar asal-usulnya. Belum ditemukan kejanggalan atas harta kekayaan Reihana. Bahkan, tim Kedeputian Pencegahan KPK sudah diterjunkan untuk mengecek seluruh aset milik Reihana di Lampung.

Pahala juga sudah melacak transaksi keuangan Reihana di Penyedia Jasa Keuangan (PJK) perbankan. Di mana, kata Pahala, mayoritas aset dan harta kekayaan Reihana memang berasal dari warisan suaminya yang sudah meninggal dunia.

"Ada uang tunai Rp4 miliar dia setor dari peninggalan suaminya. Ada rumah di Jakarta dan segala macam, dan mobil di dalam ternyata warisan suaminya juga" tutur Pahala

"Kalau kita lihat cash-nya banyak dia memang pernah di posisi Pelaksana Tugas Dirut Rumah Sakit di Lampung. Honornya juga gila Rp100 juta per bulan. Masuk di akal dia punya harta Rp2 miliar setahun," pungkasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171119/lhkpn-ytgd_large.jpg
KPK Bakal Klarifikasi LHKPN Wali Kota Prabumulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150770/update_lhkpn_raline_shah_belum_tuntas_ivan_seventeen_masih_di_draft-s21Y_large.jpg
Update LHKPN: Raline Shah Belum Tuntas, Ivan Seventeen Masih di Draft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145528/deddy_corbuzier-B3lr_large.jpg
Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp1 Triliun, Begini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145512/deddy_corbuzier-rXgK_large.jpg
Fantastis, Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Tembus Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/337/3137971/kpk-vKYU_large.jpg
KPK: 11.114 Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129736/kpk-PmkZ_large.jpg
KPK Bongkar Ada 1 Pimpinan DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement