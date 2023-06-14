Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perjalanan Karir Jusuf Hamka yang Tagih Utang Rp800 M ke Pemerintah

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:58 WIB
Perjalanan Karir Jusuf Hamka yang Tagih Utang Rp800 M ke Pemerintah
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Perjalanan karir Jusuf Hamka yang tagih utang Rp800 M ke pemerintah menjadi perbincangan hangat. Jusuf Hamka alias Babah Alun bukan orang baru di dunia industri jasa marga.

Bos PT Citra Marga Nusaphala Persada ini sudah membangun banyak banyak jalan tol sebagai sarana fasilitas masyarakat. Konglomerat berdarah chinese ini bahkan terlibat dalam pembangunan jalan tol Cawang-Tanjung Priok sepanjang 19,03 km.

Harga kekayaan Jusuf Hamka ditaksir mencapai Rp 15 triliun. Kesuksesan tidak lantas membuatnya daratan, justru ia terkenal sebagai sosok sederhana dan dermawan. Perjalanan karirnya menjadi inspirasi anak muda untuk terus maju.

Berikut perjalanan karir Jusuf Hamka yang tagih utang Rp800 M ke pemerintah yang tidak banyak orang tahu.

Jauh sebelum menjadi konglomet tanag air Jusuf Hamka menjalani masa kecil yang begitu pelik. Sepulang sekolah dirinya harus berjualan es mampu dan kacang-kacangan di depan Masjid Istiqlal, Jakarta.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191923//airlangga-OBQX_large.jpg
Menko Airlangga Bertemu Gubernur Aceh, Pastikan Hapus Angsuran dan Bunga Kredit Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191770//paylater-9Hoz_large.png
Aturan Baru Paylater Resmi Berlaku: Dari Penyelenggara hingga Penagihan, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190794//purbaya-D1fK_large.jpg
5 Fakta APBN Tekor Rp560,3 Triliun hingga Pemerintah Tarik Utang Baru Rp614,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190742//wamenkeu-Te0Z_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Rp614,9 Triliun, Ini Penjelasan Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190374//ojk-4Csd_large.jpg
Viral Debt Collector Kalibata Dikeroyok hingga Tewas, OJK Perketat Aturan Penagihan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186413//jusuf_hamka-tojF_large.jpg
Yayasan Keluarga Jusuf Hamka Dilaporkan ke Ombudsman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement