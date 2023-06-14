Perjalanan Karir Jusuf Hamka yang Tagih Utang Rp800 M ke Pemerintah

JAKARTA- Perjalanan karir Jusuf Hamka yang tagih utang Rp800 M ke pemerintah menjadi perbincangan hangat. Jusuf Hamka alias Babah Alun bukan orang baru di dunia industri jasa marga.

Bos PT Citra Marga Nusaphala Persada ini sudah membangun banyak banyak jalan tol sebagai sarana fasilitas masyarakat. Konglomerat berdarah chinese ini bahkan terlibat dalam pembangunan jalan tol Cawang-Tanjung Priok sepanjang 19,03 km.

Harga kekayaan Jusuf Hamka ditaksir mencapai Rp 15 triliun. Kesuksesan tidak lantas membuatnya daratan, justru ia terkenal sebagai sosok sederhana dan dermawan. Perjalanan karirnya menjadi inspirasi anak muda untuk terus maju.

Berikut perjalanan karir Jusuf Hamka yang tagih utang Rp800 M ke pemerintah yang tidak banyak orang tahu.

Jauh sebelum menjadi konglomet tanag air Jusuf Hamka menjalani masa kecil yang begitu pelik. Sepulang sekolah dirinya harus berjualan es mampu dan kacang-kacangan di depan Masjid Istiqlal, Jakarta.