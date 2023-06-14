Jelang Pemilu 2024, Panglima TNI: Jangan Melibatkan Diri Dalam Politik Praktis!

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dharma Pertiwi (DP) ke-14 Tahun 2023, di Balai Samudera, Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Yudo mengatakan, Dharma Pertiwi harus selalu berupaya meningkatkan citra organisasi dengan mendorong anggotanya untuk mandiri dan tampil secara aktif di segala situasi.

Yudo berharap, anggota Dharma Pertiwi dapat menjadi inspirasi dan solusi bagi istri prajurit TNI di tengah masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang sehat produktif dan inovatif

“Bahwa keunggulan sumber daya manusia bangsa Indonesia diawali dari rumah, dimana sebuah keluarga berinteraksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari,”ujarnya.

“Disinilah pentingnya peranan Dharma Pertiwi dalam upaya mengingatkan para anggotanya agar selalu fokus dalam proses pendidikan dan keluarganya,”sambung Yudo.

Terlebih kata dia, di era milenial saat ini di mana persalinan global yang diikuti perkembangan teknologi yang pesat menuntut peran aktif seorang ibu dalam membimbing Generasi masa depan untuk menjadi pribadi-pribadi yang handal serta berdaya saing tinggi.