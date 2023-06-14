Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pemilu 2024, Panglima TNI: Jangan Melibatkan Diri Dalam Politik Praktis!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:07 WIB
Jelang Pemilu 2024, Panglima TNI: Jangan Melibatkan Diri Dalam Politik Praktis!
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono/Puspen TNI
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dharma Pertiwi (DP) ke-14 Tahun 2023, di Balai Samudera, Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Yudo mengatakan, Dharma Pertiwi harus selalu berupaya meningkatkan citra organisasi dengan mendorong anggotanya untuk mandiri dan tampil secara aktif di segala situasi.

Yudo berharap, anggota Dharma Pertiwi dapat menjadi inspirasi dan solusi bagi istri prajurit TNI di tengah masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang sehat produktif dan inovatif

“Bahwa keunggulan sumber daya manusia bangsa Indonesia diawali dari rumah, dimana sebuah keluarga berinteraksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari,”ujarnya.

“Disinilah pentingnya peranan Dharma Pertiwi dalam upaya mengingatkan para anggotanya agar selalu fokus dalam proses pendidikan dan keluarganya,”sambung Yudo.

Terlebih kata dia, di era milenial saat ini di mana persalinan global yang diikuti perkembangan teknologi yang pesat menuntut peran aktif seorang ibu dalam membimbing Generasi masa depan untuk menjadi pribadi-pribadi yang handal serta berdaya saing tinggi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement