Terharu Bertemu Jokowi di Istana, Putri: Luar Biasa Bangga!

JAKARTA - Penyanyi berbakat Putri Ariani menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada siang hari ini, Rabu (14/6/2023). Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh kedua orang tua Putri.

Pantauan MNC Portal, Jokowi menunggu langsung Putri untuk masuk ke salah satu ruangan di Istana Merdeka. Saat Putri tiba, Jokowi pun langsung menyapa dan saling melempar senyum.

Putri mengaku terharu dapat bertemu dengan Jokowi di istana bersama kedua orang tuanya.

"Luar biasa bangga dan terharu. Putri tidak menyangka bakal bertemu presiden," kata Putri di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Putri pun meminta dukungan penuh Jokowi dan juga pemerintah untuk dirinya yang akan tampil di ajang America's Got Talent akhir Agustus nanti.

"Support putri terus ya pak agar putri bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia dan teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak putri," kata Putri.

Jokowi pun mengaku bangga dengan prestasi yang ditorehkan oleh Putri. Dirinya pun berpesan kepada anak-anak muda Indonesia bila memiliki kemauan harus bekerja keras untuk menggapainya.