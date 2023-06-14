Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terharu Bertemu Jokowi di Istana, Putri: Luar Biasa Bangga!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:15 WIB
Terharu Bertemu Jokowi di Istana, Putri: Luar Biasa Bangga!
Putri Ariani bertemu Jokowi/Foto: Raka Dwi
A
A
A

 

JAKARTA - Penyanyi berbakat Putri Ariani menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada siang hari ini, Rabu (14/6/2023). Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh kedua orang tua Putri.

Pantauan MNC Portal, Jokowi menunggu langsung Putri untuk masuk ke salah satu ruangan di Istana Merdeka. Saat Putri tiba, Jokowi pun langsung menyapa dan saling melempar senyum.

 BACA JUGA:

Putri mengaku terharu dapat bertemu dengan Jokowi di istana bersama kedua orang tuanya.

"Luar biasa bangga dan terharu. Putri tidak menyangka bakal bertemu presiden," kata Putri di Istana Merdeka, Jakarta.

 BACA JUGA:

Dalam kesempatan tersebut Putri pun meminta dukungan penuh Jokowi dan juga pemerintah untuk dirinya yang akan tampil di ajang America's Got Talent akhir Agustus nanti.

"Support putri terus ya pak agar putri bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia dan teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak putri," kata Putri.

Jokowi pun mengaku bangga dengan prestasi yang ditorehkan oleh Putri. Dirinya pun berpesan kepada anak-anak muda Indonesia bila memiliki kemauan harus bekerja keras untuk menggapainya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement