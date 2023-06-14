Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putri Nyanyikan Lagu Loneliness di Hadapan Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:22 WIB
Putri Nyanyikan Lagu Loneliness di Hadapan Jokowi
Putri Ariani bertemu Jokowi/Foto: Raka Dwi
A
A
A

 

JAKARTA - Penyanyi berbakat Putri Ariani menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Rabu (14/6/2023). Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh kedua orangtua Putri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Jokowi mengaku telah menonton tayangan ulang penampilan Putri saat bernyanyi di America's Got Talent. Jokowi pun merasa tidak kuat menonton sampai habis penampilan Putri.

 BACA JUGA:

"Gak kuat bener waktu putri nyanyi loneliness. Gak kuat saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi menilai penampilan Putri saat menyanyikan lagu Loneliness sangat menjiwai. Hal tersebut menurutnya didukung karena lagu itu ditulis oleh Putri sendiri.

 BACA JUGA:

"Ya gak kuat, gak kuat (nontonnya) sampe bubar sangat menjiwai sekali. Dan ceritanya sendiri berarti kan penjiwaannya total, beda kalau menyanyikan punyanya orang lain diciptakan sendiri dinyanyikan sendiri semua total (penampilannya)," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
