Malam Ini, Jokowi Bakal Buka Jakarta Fair Kemayoran 2023

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2023 secara langsung di Jakarta International (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat malam ini, Rabu 14 Juni 2023.

"Rencananya akan dibuka Presiden Jokowi," kata Direktur Pemasaran Jakarta International (JIExpo) Ralph Scheunemann, Rabu (14/6/2023).

Selain itu, Presiden Jokowi juga turut ditemani oleh sejumlah menteri. Akan tetapi, Ralph tak menyebutkan secara rinci siapa saja menteri yang akan menemani Presiden Jokowi.

"Presiden Jokowi di dampingi kurang lebih 5 Menteri Kabinet," katanya.

Sebagai informasi, adapun acara pembukaan Jakarta Fair 2023 digelar pada pukul 19.00 WIB. Selain Presiden Jokowi dan Menteri, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga dijadwalkan hadir secara langsung.

Untuk diketahui, Pekan Raya Jakarta (PRJ) akan kembali digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 14 Juni hingga 16 Juli 2023. Kegiatan yang digelar dalam rangka HUT DKI Jakarta itu memiliki ketentuan jadwal dan tiket tersendiri yang wajib diketahui para pengunjung.

Kegiatan yang kerap dikenal Jakarta Fair 2023 umumnya akan menyajikan berbagai acara hiburan, diskon dan promo produk, serta dimeriahkan oleh konser musik yang diatur sesuai jadwal.

(Arief Setyadi )