Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersangka Korupsi BTS Johnny G. Plate Ajukan Justice Collaborator, Tama S. Langkun: Tak Segampang Itu

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:54 WIB
Tersangka Korupsi BTS Johnny G. Plate Ajukan Justice Collaborator, Tama S. Langkun: Tak Segampang Itu
Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S Langkun (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S. Langkun menyoroti mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang bersedia menjadi justice collaborator (JC).

Johnny G. Plate diketahui terjerat dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tama menjelaskan, pengajuan sebagai JC merupakan hak dari setiap tersangka. Secara teknis, pengajuan bisa disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun, pengajuan diri sebagai JC tidak sembarangan. Secara garis besar, Tama menyebutkan ada beberapa hal yang harus terpenuhi.

Pertama, yang harus dipenuhi adalah seberapa penting informasi yang akan disampaikan Johnny dalam upaya pengungkapan kasus yang dimaksud.

"Artinya, LPSK harus menilai kualitas informasi yang akan disampaikan. Apakah informasinya valid, dan cukup untuk mengungkap pelaku lainnya," kata Tama, Rabu (14/6/2023).

Kedua, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyebutkan, tidak semua pelaku berhak untuk menjadi JC.

"Pemohon JC bukan sebagai pelaku utama dalam kasus BTS yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung," ujar Tama -yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement