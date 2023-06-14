Jokowi: Saya Akan Cawe-Cawe Vote Putri Ariani di Semifinal AGT

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan cawe-cawe atau ikut membantu memberikan vote (suara) saat Putri Ariani tampil di Babak Live Show Semifinal America's Got Talent (AGT) 2023 pada Agustus 2023.

"Nanti kita lihat karena nanti kan vote-nya, mulai vote. Nanti saya ikut. Saya cawe-cawe," kata Presiden Jokowi setelah bertemu dengan Putri Ariani di Istana Merdeka, dilansir Antara di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Setelah mendengar janji Jokowi itu, Putri mengatakan akan lebih semangat untuk memberikan yang terbaik pada babak Live Show AGT. Bahkan, Putri mengaku sudah menyiapkan taktik agar tampil mengesankan pada babak Live Show AGT. Ia merahasiakan taktik itu agar menjadi kejutan pada Agustus 2023.

"Rahasia. Ngak mau, jangan dipancing," katanya kepada wartawan yang bertanya mengenai taktiknya itu.

Diketahui, di babak Live Show nanti akan ditetapkan sistem voting untuk menentukan peserta mana saja yang berhak maju ke babak selanjutnya.

"Pak, kan, biasanya pada minta sepeda. Kalau Putri minta vote," kata Putri kepada Jokowi.

Putri juga berterima kasih kepada Jokowi atas dukungan yang diberikan. Dia tak menyangka akan mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Jokowi.

"Luar biasa bangga dan terharu. Luar biasa. Putri tidak menyangka bakal diapresiasi sama Bapak Presiden. Seluar-biasa ini. Makasih banyak, Pak," ujar Putri.