HOME NEWS NASIONAL

Akrabnya Prabowo dan Jokowi saat Resmikan Rumah Sakit Tzu Chi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |18:11 WIB
Akrabnya Prabowo dan Jokowi saat Resmikan Rumah Sakit Tzu Chi
Prabowo mendampingi Jokowi saat menresmikan Tzu Chi Hostpital (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Rumah Sakit Tzu Chi yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Rabu (14/6/2023).

Prabowo nampak sangat akrab mendampingi Jokowi, bahkan mereka nampak tertawa bersama ketika jalan bersama menelisik lorong sekitar tempat RS Tzu Chi yang baru saja diresmikan.

BACA JUGA:

Ditemani Prabowo, Presiden Jokowi Resmikan Tzu Chi Hospital 

Diketahui, Tzu Chi Hospital merupakan Rumah Sakit yang berdiri di bawah naungan Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Siang hari ini saya resmikan Rumah Sakit Tzu Chi Hospital di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih,” ucap Jokowi dalam pidatonya disambut gemuruh tepuk tangan.

Seusai mendampingi peresmian, Prabowo diserbu sejumlah warga yang ingin berswafoto bersama dirinya. Bahkan, ada salah seorang warga yang menyatakan kekagumannya terhadap sosok Prabowo.

“Tegas apalagi waktu kemarin liat beliau bicara tegas antara ukraina dengan russia beliau minta supaya istilahnya damai, mudah-mudahan beliau terpilih jadi presiden 2024-2029 secara demokratis,” ucap salah seorang warga kepada Prabowo yang turut hadir menyaksikan peresmian RS Tzu Chi.

Halaman:
1 2
      
