HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Yakin Pemilu 2024 Kondusif, Yusuf Lakaseng: Pemilu Mewadahi Perbedaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |18:11 WIB
Mahfud MD Yakin Pemilu 2024 Kondusif, Yusuf Lakaseng: Pemilu Mewadahi Perbedaan
Yusuf Lakaseng/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng meyakini pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD perihal Pemilu 2024 bakal kondusif akan terealisasi.

Pasalnya, para Bacapres yang saat ini sudah mendeklarasikan diri terus-menerus menyampaikan pesan kedamaian kepada pendukungnya masing-masing.

 BACA JUGA:

"Ganjar di mana-mana ngomong untuk para relawannya harus santun, jangan menyebar hoaks. Begitu juga Prabowo bicara terbuka kalau Ganjar dan Anies tidak dianggap sebagai lawan tapi saudara. Anies juga bicara mengedepankan rekam jejak," kata Lakaseng, Rabu (14/6/2023).

Yusuf Lakaseng, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu, menyatakan isu SARA yang memanaskan Pemilu 2019 lalu tidak bakal terulang lantaran sikap harmonis tiga Bacapres tersebut.

 BACA JUGA:

Terlebih, ketiga Bacapres itu sama-sama berasal dari agama mayoritas, sehingga tidak akan ditemukan celah untuk menjadikan isu SARA sebagai peluru polarisasi jelang pelaksanaan Pemilu.

"Demokrasi hadir untuk mengelola perbedaan secara damai. Pemilu hadir untuk mewadahi perbedaan pilihan melalui kotak suara," ujar Lakaseng.

Politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, melanjutkan, menyerang untuk menjatuhkan lawan politik dengan isu sara merupakan politik yang ketinggalan zaman.

Halaman:
1 2
      
