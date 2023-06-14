Letjen Purn Joni Supriyanto Terima Gelar Kapita Tabu Malamo

JAKARTA - Ketua Umum PB Perbakin Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto yang juga mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI mendapatkan gelar adat kehormatan Kapita Tabu Malamo dari Kesultanan Ternate, Maluku Utara.

Pemberian gelar untuk Joni Supriyanto langsung diberikan oleh Sultan Ternate Hidayatullah Sjap, di Kedaton Kesultanan Ternate.

BACA JUGA: Pangeran Diponegoro dan Pengaruh Kental Kesultanan Turki Utsmani

Gelar adat kehormatan diberikan sebagai penghargaan dan kehormatan kepada tokoh istimewa yang telah berjasa dan berdedikasi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara yang prestasi dan darma baktinya dirasakan oleh masyarakat adat Kesultanan Ternate pada khususnya dan masyarakat Maluku Utara pada umumnya.

“Gelar adat Kapita Tabu Malamo layak diberikan kepada Pak Joni Supriyanto karena sesuai keahliannya sebagai prajurit,” tegas Hidayatullah Sjap, dalam keterangannya, Rabu (14/6/2023).

Untuk diketahui, Kapita Tabu Malamo berarti panglima perang agung yang memiliki, menguasai dan sangat ahli serta mahir dalam menggunakan semua jenis persenjataan.

Seperti diketahui, Joni Supriyanto selama berdinas di TNI dikenal sebagai prajurit yang berpengalam dalam infanteri. Joni yang saat ini menjabat Ketua Umum PB Perbakin, selain pernah menjabat Kasum TNI juga pernah menjabat Pangdam Jaya dan Kepala BAIS TNI.