Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus TPPO Makin Marak, Jangan Mudah Tergiur Iming-Iming Kerja di Luar Negeri

Faisal Haris , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |18:31 WIB
Kasus TPPO Makin Marak, Jangan Mudah Tergiur Iming-Iming Kerja di Luar Negeri
Ilustrasi TPPO
A
A
A

JAKARTA – Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri membongkar modus perdagangan orang melalui operasi penindakan pada Juni 2023. Dari operasi ini, Satgas TPPO Polri berhasil menangkap ratusan tersangka.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, modus TPPO yang diungkap Polri didominasi oleh pekerja migran ilegal sebagai asisten rumah tangga (ART), diikuti oleh pekerja seks komersial (PSK) dan anak buah kapal (ABK).

Ramadhan mengatakan, bahwa Satgas TPPO Polri, sejauh ini juga sudah menangkap 212 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang.

"Kemudian berdasarkan jumlah tersangka, jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 212 orang,"ujarnya beberapam waktu lalu.

Penangkapan ini dilakukan oleh Satgas TPPO dalam menjalani operasi penindakan sejak tanggal 5 Juni hingga 11 Juni 2023.

ist

Sering terjadinya kasus TPPO beberapa waktu terakhir, terkait pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri menuai reaksi dari berbagai pihak seperti Pemerintah dan DPR RI.

Menanggapi hal itu, Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (Kapten) Indonesia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memberantas TPPO atau perdagangan manusia.

"Misi utama Kapten Indonesia sebagai komunitas penyedia SDM tenaga kerja terampil adalah untuk memberantas TPPO atau human trafficking serta memberi perlindungan serta jaminan keamanan dan kenyamanan selama Tenaga Kerja bekerja di luar negeri, termasuk jaminan asuransi," ujar Ketua Umum Kapten Indonesia, Abdul Rouf.

Dikatakannya, dalam program penyaluran tenaga kerja ke luar negeri, pihaknya akan berperan dan bertugas sebagai lembaga untuk menyiapkan calon pekerja sesuai kualifikasi yang telah ditentukan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192152//bareskrim_polri-DPs2_large.jpg
Bareskrim Kantongi Aktor Intelektual Kasus TPPO 9 WNI di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192102//bareskrim_buru_perekrut_9_pmi_yang_jadi_korban_tppo_di_kamboja-TWYk_large.jpg
9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192068//bareskrim_bongkar_perdagangan_orang_di_kamboja-umln_large.jpg
Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang di Kamboja, Diimingi Gaji Rp9 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192061//bareskrim_polri_pulangkan_korban_tppo_kamboja-3Yqs_large.jpg
Sembilan PMI Korban TPPO Kembali ke Tanah Air, Satu Orang Hamil 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184953//tppo-stY5_large.jpg
Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184938//kiper_bandung-NPYu_large.jpg
Kiper Bandung Rizki Nur Fadhilah Bukan Korban TPPO di Kamboja, Ini Faktanya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement