Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Alasan Erick Thohir Dinilai Cocok Dampingi Ganjar, Bakal Saling Melengkapi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:17 WIB
Sejumlah Alasan Erick Thohir Dinilai Cocok Dampingi Ganjar, Bakal Saling Melengkapi
Ganjar dan Erick dalam sebuah pertemuan. (Foto: Dok MPI/Sindo)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai sebagai sosok yang tepat menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Latar belakang Erick dinilai jadi alasan kuat dirinya bakal cocok dengan Ganjar.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menyebut keunggulan Erick Thohir di dunia ekonomi dan bisnis dapat melengkapi Ganjar Pranowo yang merupakan birokrat politisi tulen.

“(Erick Thohir dan Ganjar Pranowo) saling melengkapi. (Ganjar) politisi kan sejak di DPR, tapi dia bukan pelaku ekonomi. Tapi kalau Erick Thohir pelaku dan pengeksekusi ekonomi. jadi sama melengkapi,” kata Emrus, Rabu (14/6/2023).

BACA JUGA:

Jokowi Minta Candi Borobudur Dikelola Satu Atap, Erick Thohir: Kita Renovasi Menyeluruh 

Alasan lainnya, lanjut Emrus, kepiawaian selama memimpin BUMN jadi nilai lebih Erick Thohir. Keberhasilan manajerial Erick Thohir dalam mentransformasikan BUMN dinilai sangat berguna untuk menempati posisi strategis seperti wakil presiden.

“Dia punya kemampuan di bidang pengelolaan usaha, dia kan pebisnis. Kemudian BUMN di tangan dia relatif berjalan dengan baik,” ucapnya

 BACA JUGA:

Erick Thohir juga menempati posisi pertama dalam bursa cawapres sejumlah hasil survei seperti Indikator Politik Indonesia dan Poltracking Indonesia. Menurut Emrus, tingginya elektabilitas Erick karena masyarakat sudah dapat berpikir rasional dan melihat rekam jejak seseorang dalam menentukan pilihan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement