Sejumlah Alasan Erick Thohir Dinilai Cocok Dampingi Ganjar, Bakal Saling Melengkapi

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai sebagai sosok yang tepat menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Latar belakang Erick dinilai jadi alasan kuat dirinya bakal cocok dengan Ganjar.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menyebut keunggulan Erick Thohir di dunia ekonomi dan bisnis dapat melengkapi Ganjar Pranowo yang merupakan birokrat politisi tulen.

“(Erick Thohir dan Ganjar Pranowo) saling melengkapi. (Ganjar) politisi kan sejak di DPR, tapi dia bukan pelaku ekonomi. Tapi kalau Erick Thohir pelaku dan pengeksekusi ekonomi. jadi sama melengkapi,” kata Emrus, Rabu (14/6/2023).

BACA JUGA:

Jokowi Minta Candi Borobudur Dikelola Satu Atap, Erick Thohir: Kita Renovasi Menyeluruh

Alasan lainnya, lanjut Emrus, kepiawaian selama memimpin BUMN jadi nilai lebih Erick Thohir. Keberhasilan manajerial Erick Thohir dalam mentransformasikan BUMN dinilai sangat berguna untuk menempati posisi strategis seperti wakil presiden.

“Dia punya kemampuan di bidang pengelolaan usaha, dia kan pebisnis. Kemudian BUMN di tangan dia relatif berjalan dengan baik,” ucapnya

BACA JUGA:

Erick Thohir juga menempati posisi pertama dalam bursa cawapres sejumlah hasil survei seperti Indikator Politik Indonesia dan Poltracking Indonesia. Menurut Emrus, tingginya elektabilitas Erick karena masyarakat sudah dapat berpikir rasional dan melihat rekam jejak seseorang dalam menentukan pilihan.