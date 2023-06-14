Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno Resmi Login PPP, Terima KTA dan Jaket Partai

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:28 WIB
Sandiaga Uno Resmi Login PPP, Terima KTA dan Jaket Partai
Sandiaga Uno terima KTA dan jaket PPP/Foto: Novie Fauziah
JAKARTA - Sandiaga Salahuddin Uno tiba di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), dalam rangka Penyambutan dan Penyerahan kartu tanda anggota (KTA) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia mulai mengawali perjalanan karir politiknya bergabung dengan parpol tersebut, dengan hastag Sandi Login PPP.

Saat tiba, Sandi langsung disambut PLT. Ketua Umum DPP PPP, Mohammad Mardiono dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/06/2023).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu naik ke atas podium dan menerima KTA dan jaket berwarna hijau serta berlambang kakbah, sebagai tanda sah Sandi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan.

Sebelum menerima KTA PPP, Sandiaga beserta para kader PPP melantunkan sholawat Nabi di kantor DPP PPP.

Mardiono mengatakan, pada hari ini Sandiaga Uno resmi bergabung menjadi anggota atau kader PPP. Menurutnya, secara pribadi ia sudah mengenal Sandi sejak 20 tahun lalu, hingga kini bergabung dengan PPP.

Halaman:
1 2
      
