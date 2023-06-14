Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komandan Koopssus: Pasukan Khusus TNI Harus Kompeten dan Kolaboratif!

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |20:55 WIB
JAKARTA - Komandan Koopssus (Komando Operasi Khusus) TNI, Mayjen Joko P. Putranto mengatakan, sebagai pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI, Koopssus harus kompeten dan kolaboratif.

Menurut Joko, kompeten itu artinya memiliki kapasitas yang handal untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan kolaboratif artinya memiliki sikap kerja sama yang baik dengan semua pihak yang terkait.

Hal itu merupakan amanat Mayjen Joko yang dibacakan Wadan Koopssus TNI, Brigjen TNI (Mar) Supriyono, pada Apel Gelar Pasukan Latihan Aksi Khusus Koopssus TNI Semester I TA. 2023 di Lapangan Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (14/06/2023).

“Apel gelar kesiapan pasukan ini diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel, maupun Alutsista yang akan digunakan dalam kegiatan Latihan Aksi Khusus Koopssus TNI Semester I TA. 2023 guna menjawab tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks dihadapkan pada kemajuan teknologi,” jelasnya.

“Latihan Aksi Khusus Koopssus TNI Semester I TA. 2023 merupakan salah satu latihan yang diselenggarakan untuk memelihara kemampuan dan meningkatkan keahlian yang sudah dimiliki oleh pasukan Sataksus TNI serta menjaga sinerginitas antar masing-masing angkatan,” kata Komandan Koopssus TNI.

