Menhan Prabowo Terima Kunjungan KSAL, Bahas Penguatan Matra Laut

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Ali yang didampingi Asisten Logistik (Aslog) KSAL Laksamana Muda TNI Agus Santoso dan sejumlah pejabat Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) lainnya direncanakan akan membahas sejumlah perkembangan program terkait kebutuhan postur di Angkatan Laut.

"Siap, komando," ucap Ali sambil hormat saat menyambut Prabowo yang datang menghampiri Ali ke ruang tamu tersebut.

Didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, Prabowo bersalaman Ali.

Tak lama setelah itu, Prabowo mengajak Ali dan para pejabat Mabesal untuk makan siang bersama terlebih dahulu dengan para staf Kemhan lainnya. Nampak keduanya duduk berhadapan di meja makan panjang.

"Sudah pada makan siang belum?" tanya Prabowo kepada Ali.