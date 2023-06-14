Sandiaga Resmi Gabung PPP, Tugas Berat Menunggu

JAKARTA - Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono mengatakan, dengan bergabungnya Sandiaga Uno sebagai kader PPP, jadi angin segar untuk partainya serta sudah ditunggu tugas berat

Mardiono menyebut, tugas berat yang akan diberikan kepada Sandiaga sebagai salah satu bentuk ospek atau perkenalan terhadap ruang lingkup partainya. Kemudian akan diberikan ketika Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang dikatakannya rencananya digelar pada Jumat ini.

"Pak Sandiaga ini harus kita beri tugas yang berat," Ujarnya usai penyerahan kartu tanda anggota (KTA) untuk Sandiaga Uno di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Selain itu, Mardiono juga memberikan candaan, saat diberikan tugas berat Sandiaga tidak memerlukan surat pertanggungjawaban (SPJ), maka hal inilah yang jadi pembeda dengan kader-kader PPP lainnya.

"Untuk tugas Pak Sandi, supaya tidak ada dusta di antara kita. Nanti Pak Sandi enggak boleh pakai SPJ, ya, " Terangnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu mengungkapkan, bahwa saat ini dirinya bersyukur bisa bergabung dengan partai politik yang sudah dijajakinya selama berbulan-bulan.