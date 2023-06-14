Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Resmi Gabung PPP, Tugas Berat Menunggu

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |21:07 WIB
Sandiaga Resmi Gabung PPP, Tugas Berat Menunggu
Sandiaga resmi gabung PPP (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono mengatakan, dengan bergabungnya Sandiaga Uno sebagai kader PPP, jadi angin segar untuk partainya serta sudah ditunggu tugas berat

Mardiono menyebut, tugas berat yang akan diberikan kepada Sandiaga sebagai salah satu bentuk ospek atau perkenalan terhadap ruang lingkup partainya. Kemudian akan diberikan ketika Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang dikatakannya rencananya digelar pada Jumat ini.

"Pak Sandiaga ini harus kita beri tugas yang berat," Ujarnya usai penyerahan kartu tanda anggota (KTA) untuk Sandiaga Uno di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Selain itu, Mardiono juga memberikan candaan, saat diberikan tugas berat Sandiaga tidak memerlukan surat pertanggungjawaban (SPJ), maka hal inilah yang jadi pembeda dengan kader-kader PPP lainnya.

"Untuk tugas Pak Sandi, supaya tidak ada dusta di antara kita. Nanti Pak Sandi enggak boleh pakai SPJ, ya, " Terangnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu mengungkapkan, bahwa saat ini dirinya bersyukur bisa bergabung dengan partai politik yang sudah dijajakinya selama berbulan-bulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173950/ppp-yB32_large.jpg
Menkum Teken SK Kepengurusan Mardiono, Agus Suparmanto Kandas Jadi Ketum PPP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173232/ppp-BMcj_large.jpg
PPP Kembali Terbelah, Kubu Agus Suparmanto Ungkap Kronologi Pemilihan Ketum Secara Aklamasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173207/ppp-tDTr_large.jpg
Mardiono Bukan Tinggalkan Area Muktamar PPP tapi Jenguk Korban Bentrokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173195/yusril-Z1Fp_large.jpg
Pemerintah Tidak Akan Intervensi Polemik Dualisme PPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/340/3170684/mardiono-WoDF_large.jpg
Bursa Caketum PPP, Mardiono Dianggap Masih Layak Pimpin Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169929/ppp-xDsV_large.jpg
Mahkamah PPP: Mardiono Sudah Tidak Layak Pimpin Partai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement