Di Jakarta Fair, Jokowi Sempatkan Ngopi Bareng Sandiaga hingga Laksamana Yudo

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri untuk ngopi bareng di area Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023) malam.

Momen itu terlihat tak lama setelah Presiden Jokowi membuka ajang terbesar dalam peringatan hari ulang tahun ke Jakarta ke-496 itu.

Pantauan di lokasi, setelah membuka secara simblos, Jokowi tampak berkeliling melihat sejumlah booth yang ada di PRJ. Tampak pula Jokowi meladeni keinginan para pengunjung untuk mengabadikan momen atau berfoto bersama.

Beberapa kali orang nomor satu di Indonesia itu juga mampir di beberapa stand, termasuk salah satu produk kopi khas Indonesia Kopi Tubruk Gajah.

Didampingi sejumlah pejabat mulai dari Ketua MK Anwar Usman, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, terlihat ngopi bareng duduk di satu meja yang sama.

Sesekali seduhan kopi Presiden menjadi tontonan masyarakat atau pengunjung PRJ yang kerap memanggil namanya.

Terlebih, Jokowi juga terlihat bercanda dan tertawa dengan obrolannya bersama Sandiaga Uno hingga Laksamana Yudo.