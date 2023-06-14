Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Sulteng Jalan Kaki ke Jakarta untuk Ketemu Jokowi, Ini yang Ingin Disampaikan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:19 WIB
Warga Sulteng Jalan Kaki ke Jakarta untuk Ketemu Jokowi, Ini yang Ingin Disampaikan
Rizal di depan Istana Negara (foto: dok MPI/Khabibi)
JAKARTA - Muhammad Rizal alias Lolo (45) melakukan aksi jalan kaki dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menemui Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Lolo menyatakan, ingin menyampaikan langsung kepada Jokowi terkait lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret nama Bupati Donggala, Kasman Lassa.

"Niat saya kemari memang spontanitas punya niat untuk bisa ketemu langsung bapak Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi dari warga Kabupaten Donggala Sulteng," kata Lolo saat ditemui di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Lolo menjelaskan, di daerahnya sedang ada pengungkapan dugaan kasus tindak pidana korupsi Teknologi Tepat Guna tahun 2020.

"Saya mau sampaikan kepada Bapak Jokowi yaitu bagaimana keadaan hukum pejabat yang berada di Kabupaten Donggala terutama yang terkait dugaan kasus suap TTG dan website yang diduga (menyeret) seorang pejabat kepala daerah yaitu Bupati Donggala, Kasman Lassa," ujar Lolo.

Untuk hal itu, Lolo berjalan kaki seorang diri dari Donggala menuju Istana Negara Jakarta yang menempuh perjalanan delapan hari. Sebelum tiba di Istana Negara, Lolo menyebutkan sempat singgah ke Istana Bogor untuk menemui Jokowi.

Halaman:
1 2
      
