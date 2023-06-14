Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pengusaha Pengedar Ribuan Obat Tramadol di Jakut

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |03:00 WIB
Polisi Tangkap Pengusaha Pengedar Ribuan Obat Tramadol di Jakut
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polres Tanjung Priok meringkus terduga seorang pengusaha pengedar ribuan butir obat keras jenis trihexyphenidyl, tramadol dan hexymer tanpa izin berinisial BH (42) di Jakarta Utara.

"Pelaku menjual dan mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan tanpa dilengkapi izin yang sah," kata Wakil Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yunita Natalia Rungkat dilansir Antara, Rabu (14/6/2023).

Yunita mengatakan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat terkait pengiriman ribuan butir obat keras dari wilayah hukum Polsek Kawasan Kalibaru ke kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa 9 Mei 2023 menggunakan jasa pengiriman setempat.

"Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menemukan BH sedang menjemput paket kardus berisi obat keras trihexyphenidyl sebanyak 4.200 butir," kata Yunita.

Selain itu, ditemukan pula 3.400 butir tramadol dan 8.600 butir hexymer yang dikemas dalam 35 kardus paket yang dibawa ke rumah kontrakan tersangka di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut.

"Saat diperiksa, tersangka mengakui pesanan obat tersebut akan diedarkan atau dijual kepada masyarakat. Karena tidak memiliki izin edar yang berlaku, tersangka BH dibawa ke Markas Polsek Kawasan Kalibaru untuk kepentingan penyidikan," kata Yunita.

