Menengok Aksi Heroik Petugas Damkar Evakuasi Jenazah Lansia dari Lantai 2 Rumah

JAKARTA - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah yang meninggal dunia di kamarnya, di sebuah rumah dua lantai Pasar Rebo.

Jenazah pria lanjut usia berinisial SO (65), diketahui wafat karena sakit keras di kamar tidurnya, namun sulit untuk dipindahkan jarak rumah dengan tetangganya cukup sempit.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan evakuasi jenazah yang dilakukan jajarannya di Jalan Lestari, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Aksi evakuasi tersebut dilaksanakan pada Selasa 13 Juni 2023 sore tadi mulai sekira pukul 14.25 WIB.

"Kami mengevakuasi korban karena sudah meninggal dunia di lantai dua dan akses tangga tidak bisa dilalui karena sempit sehingga harus diturunkan melalui luar rumah," terang Gatot.

Gatot menuturkan evakuasi dilakukan dengan menurunkan jenazah melalui balkon rumah. Ia menuturkan sebanyak delapan personil beserta dua unit mobil Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan guna mengevakuasi jenazah lansia tersebut.