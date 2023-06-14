Maling Kuras Isi Kotak Amal Musala di Depok, Ini Tampang Pelaku!

DEPOK - Warga Tapos, Depok, Jawa Barat dihebohkan aksi pembobolan kotak amal Musala Al-Ikhlas yang berlokasi di Jalan Duku Raya, Sukamaju Baru pada Selasa (13/6/2023) pagi. Aksi tersebut terekam CCTV atau kamera pengawas. Terlihat pelaku pembobolan menenteng tas ransel.

"Telah terjadi pembobolan kotak amal di Mushola Al Ikhlas yang berlokasi di Jalan Duku Raya, Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Kejadian ini terjadi pada pagi hari kemarin sekitar pukul 07.15 WIB," tulis laman Instagram @depokhariini dikutip, Rabu (14/6/2023).

Pelaku pembobolan dikabarkan menguras habis dua kotak amal dan hanya tersisa uang pecahan logam.

"Dalam kejadian tersebut, terdapat 2 kotak amal yang telah dikuras habis, dan hanya tersisa uang receh logam," jelasnya.

Sementara itu terpisah, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady membenarkan kejadian tersebut. Adapun kejadian terjadi kemarin pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

"Benar ada kejadian tersebut. Kemarin pagi sekitar jam 07.00 WIB," ucap Fuady.