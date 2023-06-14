Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Kuras Isi Kotak Amal Musala di Depok, Ini Tampang Pelaku!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |07:26 WIB
Maling Kuras Isi Kotak Amal Musala di Depok, Ini Tampang Pelaku!
Tampang maling kotak amal di Depok. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

DEPOK - Warga Tapos, Depok, Jawa Barat dihebohkan aksi pembobolan kotak amal Musala Al-Ikhlas yang berlokasi di Jalan Duku Raya, Sukamaju Baru pada Selasa (13/6/2023) pagi. Aksi tersebut terekam CCTV atau kamera pengawas. Terlihat pelaku pembobolan menenteng tas ransel.

"Telah terjadi pembobolan kotak amal di Mushola Al Ikhlas yang berlokasi di Jalan Duku Raya, Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Kejadian ini terjadi pada pagi hari kemarin sekitar pukul 07.15 WIB," tulis laman Instagram @depokhariini dikutip, Rabu (14/6/2023).

 BACA JUGA:

Pelaku pembobolan dikabarkan menguras habis dua kotak amal dan hanya tersisa uang pecahan logam.

"Dalam kejadian tersebut, terdapat 2 kotak amal yang telah dikuras habis, dan hanya tersisa uang receh logam," jelasnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu terpisah, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady membenarkan kejadian tersebut. Adapun kejadian terjadi kemarin pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

"Benar ada kejadian tersebut. Kemarin pagi sekitar jam 07.00 WIB," ucap Fuady.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement