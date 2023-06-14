Truk Damkar Terguling di Underpass Pasar Minggu, Lalin Macet

Truk Damkar terguling di Underpass Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Foto: IG @TMCPoldaMetro)

JAKARTA - Sebuah truk milik pemadam kebakaran (damkar) terguling di Underpass Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu (14/6/2023) pagi. Lalu lintas di sekitar lokasi macet.

Dalam unggahan laman Instagram @tmcpoldametro terlihat truk damkar terguling dengan dua roda sebelah kiri posisi diatas. Terlihat pula satu unit derek milik Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan dan satu unit mobil rescue milik damkar.

Selain itu, terlihat antrean kendaraan menunggu proses evakuasi truk damkar terguling. Terlihat petugas gabungan membantu mengatur lalu lintas dan evakuasi tersebut.

"09.33, Satlantas Jaksel bersama Petugas DPK melakukan Proses Evakuasi Kendaraan Damkar yang mengalami terguling di Underpass Pasar Minggu Jaksel, Situasi arus lalu lintas mengalami tersendat," tulis laman Instagram @tmcpoldametro.

Hingga berita ini tayang belum diketahui penyebab pasti dari kecelakaan truk damkar terguling. MNC Portal Indonesia juga berusaha menghubungi Kepala Dinas Gulkarmat DKI, namun belum mendapatkan jawaban.

(Arief Setyadi )