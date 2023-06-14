Pria Berpakaian Ojol Curi Motor di Kontrakan Warga Bekasi

BEKASI - Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terjadi di kawasan kontrakan warga yang berada di Kampung 2, Jalan Nurul Iman, Kecamatan Jakasampurna, Bekasi Barat. Pelaku mengenakan jaket ojek online (ojol) dalam menjalankan aksinya.

Sutarsih, orang tua pemilik motor mengatakan aksi pencurian terjadi pada Selasa (13/6) pada pagi hari tepatnya pukul 03.50 WIB. Aksi pencurian disadarinya setelah pulang berbelanja di pasar.

“Jadi gembok itu udah dibuka, ke pasar kan jam setengah empat dagang di pasar. Kemudian saya dari pasar buka pintu terus liat bangku udah di depan pintu, nyari motor udah engga ada,” katanya, Rabu (14/6/2023).

Dalam tayangan video terdapat tiga motor yang sedang terparkir. Pelaku terlihat mengotak-atik kontak salah satu kendaraan berjenis Honda Beat yang terparkir.

“Motornya dikunci dan kunci setang kanan juga. Pelakunya ternyata dua orang, dua-duanya mengenakan jaket ojol,” ungkapnya.

Sutarsih sempat menyambangi kantor kepolisian untuk melaporkan tindak pidana pencurian itu. Namun menurutnya, polisi meminta pemilik kendaraan atau anaknya untuk melaporkan langsung.