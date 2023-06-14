Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rute Transjakarta ke Bandara Soetta Bakal Diuji Coba Juli 2023

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |11:22 WIB
Bus Transjakarta
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebut rute layanan bus Transjakarta ke Bandara Soekarno Hatta (Soetta) bakal diuji coba pada minggu pertama Juli 2023 mendatang. Layanan bus Transjakarta hanya dipergunakan untuk karyawan yang bekerja di Bandara Soetta.

"Sebelum dioperasionalkan penuh, ini akan dilakukan uji coba. Kami harapkan uji coba bisa dilakukan paling lambat minggu pertama Juli," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Rabu, (14/6/2023).

Syafrin menjelaskan, saat ini tengah melaksanakan pemenuhan administrasi soal layanan bus Transjakarta yang akan melayani di luar daerah Ibu Kota.

"Saat ini, sedang dilaksanakan pemenuhan administrasi. Di mana, karena Transjakarta akan melayani ke bandara yang di luar Jakarta, maka izin dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) diperlukan," katanya.

Pada tahap uji coba, lanjut Syafrin, pihaknya menurunkan sebanyak 15 unit bus. "Uji coba (kita turunkan) sebanyak 15 unit bus," pungkasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono angkat bicara soal rencana layanan bus TransJakarta yang masuk ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

