HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Tumpahan Tepung, Lalin di Jalan Daan Mogot Sempat Macet

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |11:37 WIB
Ada Tumpahan Tepung, Lalin di Jalan Daan Mogot Sempat Macet
Tumpahan tepung di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat (Foto: Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Muatan truk berisi karung tepung tumpah di Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (14/6/2023). Insiden itu sempat membuat perhatian pengendara yang melintas.

Salah seorang warga, Aldi mengatakan, kejadian itu berlangsung sekitar pukul 07.49 WIB pagi. Muatan truk yang berisi karung tepung tersebut jatuh hingga berceceran di lajur sebelah kanan jalan. Akibat insiden itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet.

"Jadi, dia karung modelnya yang tumpah, beberapa tercecer," kata Aldi.

Sejumlah petugas dari Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat dan Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat langsung membantu mengevakuasi muatan truk dan mengurai kemacetan.

"Enggak lama sang sopir truk menelpon perusahaannya, dan udah dievakuasi mobil sama karyawan perusahaan mereka," ujarnya.

Aldi menambahkan, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang sedang bertugas di sekitar lokasi juga membantu membersihkan tumpahan tepung yang berceceran. Tumpahan tepung berhasil dibersihkan sekira pukul 08.48 WIB.

"Jadi sempat lama karena nunggu mobil bantuan kondisi pagi macet dari arah Ancol dan akhirnya aman," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
