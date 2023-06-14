Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum Guru Diduga Lecehkan Bocah SD di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |12:03 WIB
Oknum Guru Diduga Lecehkan Bocah SD di Bogor
Ilustrasi pelecehan anak (Foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Bocah kelas 1 SD di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan oleh guru sekolahnya. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan masih penyelidikan lebih lanjut. 

Kasus itu diunggah akun Instagram @infoparung. Terlihat beberapa foto yang menampilkan tangkapan layar story Instagram orangtua korban terkait kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh anaknya.

Diceritakan dalam foto, sang anak diduga dilecehkan oknum guru berinisial R di sekolahnya dengan cara memegang paha bocah berumur 6 tahun itu.

"Ketauannya tanggal 27 Mei 2023. Ngalir sih taunya gak langsung, namanya anak 6 tahun kan. Udah, udah lapor hari Minggu (28 Mei 2023)," kata ibu korban berinisial N dikonfirmasi, Rabu (14/6/2023).

Terpisah, Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana membenarkan adanya laporan tersebut. Kasusnya sudah ditangani dan masih proses penyelidikan.

"Perkara ini sudah dua minggu lalu. Sedang ditangani, proses lidik. Karena hasil visum dan pemeriksaan lain-lain masih dalam proses," ucap Desi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173727/predator-US8L_large.jpg
Polisi Tangkap Predator Seks Anak di Apartemen Jaksel, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150597/badut_predator_seksual_anak_di_bekasi_pura_pura_tidur_saat_polisi_gelar_konpers-3F21_large.jpg
Badut Predator Seksual Anak di Bekasi Pura-Pura Tidur saat Polisi Gelar Konpers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143429/pencabulan-s670_large.jpg
Korban Pencabulan Kakek 60 Tahun di Jaksel Capai 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/338/3141098/pelecehan_seksual-icJD_large.jpg
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru SMPN di Depok, Pemkot Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/525/3139582/viral-XTuV_large.jpg
Viral Raba-Raba Siswi SMP, Sopir Taksi Online di Bandung Akhirnya Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/338/3130001/ilustrasi_pelecehan_seksual-PD2u_large.jpg
Guru SD di Depok Diduga Lecehkan Belasan Siswi, Keluarga Korban Bakal Lapor Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement