Oknum Guru Diduga Lecehkan Bocah SD di Bogor

BOGOR - Bocah kelas 1 SD di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan oleh guru sekolahnya. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan masih penyelidikan lebih lanjut.

Kasus itu diunggah akun Instagram @infoparung. Terlihat beberapa foto yang menampilkan tangkapan layar story Instagram orangtua korban terkait kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh anaknya.

Diceritakan dalam foto, sang anak diduga dilecehkan oknum guru berinisial R di sekolahnya dengan cara memegang paha bocah berumur 6 tahun itu.

"Ketauannya tanggal 27 Mei 2023. Ngalir sih taunya gak langsung, namanya anak 6 tahun kan. Udah, udah lapor hari Minggu (28 Mei 2023)," kata ibu korban berinisial N dikonfirmasi, Rabu (14/6/2023).

Terpisah, Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana membenarkan adanya laporan tersebut. Kasusnya sudah ditangani dan masih proses penyelidikan.

"Perkara ini sudah dua minggu lalu. Sedang ditangani, proses lidik. Karena hasil visum dan pemeriksaan lain-lain masih dalam proses," ucap Desi.

(Arief Setyadi )