HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejarah di Balik Penamaan Ci untuk Wilayah di Jakarta

Amelia Hermawan , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |12:18 WIB
Sejarah di Balik Penamaan Ci untuk Wilayah di Jakarta
Jalan Cikini/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA – Sejarah di balik penamaan Ci untuk wilayah di Jakarta akan dibahas lengkap dalam artikel kali ini. DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia.

Kota Jakarta sendiri memiliki wilayah yang cukup luas dan terdiri dari beberapa kawasan. Namun uniknya ternyata nama kawasan di Jakarta banyak yang berawalan dari 'Ci'.

Dilansir dari laman Instagram @dkijakarta, Jakarta yang dilewati oleh 13 sungai dibawah ini menjadi sejarah dibalik penamaan 'Ci'.

1. Cipete

Cipete merupakan kawasan yang terletak di Jakarta Selatan. Dahulu, kawasan ini ditumbuhi pohon-pohon Petai di pinggir sungai sehingga dinamakan Cipete.

2. Cilincing

Cilincing sendiri merupakan kawasan yang ada di Jakarta Utara. Diambil dari nama anak sungai yang mengalir dari selatan ke utara, Cilincing adalah singkatan dari Ci Calincing. Cilincing merupakan nama lain dari Pohon Belimbing Wuluh yang banyak tumbuh di kawasan ini.

