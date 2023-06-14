Hilang Kendali, Pemotor Terjun ke Saluran Air di Bintaro

TANGSEL - Dua remaja yang berboncengan satu sepeda motor mengalami luka-luka usai kendaraannya nyemplung ke dalam saluran air di Jalan Boulevard Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (14/6/2023).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 01.30 WIB. Korban masing-masing berinisial DO (19) dan MAZ (17). Berdasarkan kesaksian, kecelakaan dipicu saat keduanya melintas di lokasi namun terkejut saat ada kendaraan lain melintas dari arah berbeda.

"Jadi out of control, karena menghindari pengendara lain," kata Humas Polsek Pondok Aren Bripka Deni Rusdiyanto.

Usai terjun ke saluran air, kedua pengendara mengalami luka-luka di bagian kepala. Korban lantas dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Sementara sepeda motor jenis Honda Vario langsung ditarik ke atas dari dalam saluran air. "Korban mengalami luka-luka di kepala," ujarnya.

Pihak kepolisian membantah kabar jika kecelakaan tunggal itu dipicu pengaruh alkohol. Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, kedua pengendara negatif miras.

"Menurut keterangan rumah sakit nggak ada pengaruh alkohol," ucapnya.

(Arief Setyadi )