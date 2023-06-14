Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemasok Sabu ke Ketua RT di Jakpus Diburu Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:43 WIB
Pemasok Sabu ke Ketua RT di Jakpus Diburu Polisi
Ilustrasi penjara (Foto: Antara)
JAKARTA - Polres Jakarta Pusat menangkap oknum Ketua RT 15 RW 06 berinisial EM bersama dua rekannya AS dan IS lantaran kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu. Kini, polisi tengah memburu pria berinisial J yang diduga memasok barang haram tersebut.

"(Oknum Ketua RT) dapat dari J karyawan swasta, lagi diburu,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin kepada awak media, Rabu (14/6/2023).

Berdasarkan pengakuan pelaku, kata Komarudin, oknum Ketua RT mengaku mendapatkan narkoba itu dari wilayah Sumatera. Selain itu, kepada polisi EM mengaku baru pertama kali mengedarkan barang haram tersebut.

“Biasalah kalau pengakuannya sekali, baru coba-coba pengakuannya,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum Ketua RT 15 RW 06, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, yang belum menjabat setahun ditangkap Satuan Narkoba Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat kasus narkotika jenis sabu. Ketua RT 15 tersebut, ditangkap bersama rekannya inisial AS dan IS.

"Ada oknum ketua RT di RW 06 Kelurahan Bungur kita amankan karena mengedarkan narkoba jenis sabu dengan inisial EM," ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, saat dihubungi, Senin 12 Juni 2023.

