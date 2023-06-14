Aksi Penyerangan di Warkop Bekasi Ternyata Dilakukan 4 Orang, Polisi Buru 3 Lainnya

BEKASI - Polsek Bekasi Selatan menangkap RF (21) pelaku penyerangan terhadap korban SM (22) di warkop yang berada di Jalan Kemandoran, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Selain RF, polisi masih memburu tiga orang yang diduga terlibat.

“Ada tiga orang lagi yang saat ini masih kita kejar dan kita sudah tetapkan ke daftar pencarian orang,” kata Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Jupriono, Rabu (14/6/2023).

Namun demikian, ia belum menjelaskan secara rinci apa masing-masing peran para pelaku. Jupriono hanya memastikan bahwa RF yang berhasil ditangkap merupakan pelaku utama.

“Yang kita amankan saat ini pelaku utama. Untuk yang tiga lainnya seperti yang dilihat memang dua dari empat orang ini turun dari motor dan ikut melakukan penyerangan,” ungkapnya.

Sementara, barang bukti celurit yang digunakan oleh pelaku disebut dibuang di sekitaran aliran Kalimalang. Sayangnya, senjata tajam itu tidak bisa ditemukan.

“Kami memang ke sana (tempat celurit dibuang). Tapi sudah tidak ada,” tuturnya.