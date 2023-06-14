Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RSCM Tak Bisa Ukur Berat Badan Muhammad Fajri: Timbangannya Enggak Ada

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:54 WIB
RSCM Tak Bisa Ukur Berat Badan Muhammad Fajri: Timbangannya Enggak Ada
Muhammad Fajri (Foto: MPI)
JAKARTA - Muhammad Fajri (26) pasien obesitas yang diketahui memiliki berat badan 300 KG tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Berat tersebut belum terkonfirmasi oleh RSCM karena keterbatasan alat.

Direktur Utama RSCM Lies Dina Liastuti menyebut, saat ini pihaknya hanya memiliki timbangan kapasitas 150 Kilogram (KG). Oleh karenanya berat Fajri belum bisa dipastikan secara detail.

"Berat sesungguhnya estimasi 260 kg, tetapi kita harus ukur secara aktual, tapi timbangannya enggak ada. ada yang maksimum itu 150 kg. lebh dari 150 kg. dia sudah gak kuat," kata Lies saat konferensi pers di RSCM, Rabu (14/6/2023).

Ia mengatakan, usai dirujuk dari RSUD Kota Tanggerang, kondisi Fajri saat itu membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berat badan yang cukup ektrem membuat RSCM menyediakan ruang khusus untuk Fajri.

"Kondisi pasien saat ini masih memerlukan banyak sekali pemeriksaan dan juga penanganan oleh tim yang dari multi displin kami," sambungnya.

Lebih merinci, Lies menerangkan kamar khusus itu dibuat, dengan membobol ruangan lainnya agar muat menampung Fajri dan alat-alat medis yang dibutuhkan. Ia menggambarkam ketika posisi pasien sedang terlentang, telah memakan kapasitas ruangan dua meter.

Lies menyebut, karena berat badan yang cukup fantastis, pihaknya tidak bisa menyediakan tempat tidur untuk pasien. Akan tetapi untuk terus melihat perkembangan Fajri, pihaknya menaruh alat pemantauan di ruang khusus itu.

"Tidak bisa di tempat tidur karena berat badan yang tidak memungkinkan adanya tempat tidur yang sebesar yang dibutuhkan dan berat sekali, dan alat-alat untuk icu kita tarik untuk ditaruh disana untuk di monitor all out, untuk pasien tersebut, jadi untuk pasien tersebut seluruh perawatan kita tarik ke ruangan tersebut," katanya.

Untuk biaya biaya perawat Fajri telah ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lies memperkirakan penangan terhadap pasien obesitas ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

