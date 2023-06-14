Lakukan Penipuan, Pria di Bekasi Ditangkap Modus Janjikan Kerja di Dishub

BEKASI - Pria berinisial BH (49) asal Kota Bekasi ditangkap atas kasus dugaan tindak pidana penipuan. Pelaku bermodus menjanjikan korbannya untuk menjadi tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi.

"Modus operandi yang dilakukan oleh BH ini, sehingga berhasil melakukan tipu daya terhadap korbannya bahwa BH ini menjanjikan terhadap korban, bisa meluluskan korban untuk menjadi TKK di Dishub Kota Bekasi,” kata Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Jupriono, Rabu (14/6/2023).

Dengan iming-iming tersebut, pelaku meminta korbannya sejumlah uang berkisar Rp20 juta. Namun, setelah uang diterima, korban tetap tidak mendapatkan janji manis tersebut.

“Korban menyerahkan uangnya sebesar Rp20 juta, namun demikian setelah berjalanya waktu ternyata apa yang dijanjikan oleh pelaku ini tidak ada buktinya tidak terealisasi, sehinga korban melaporkan itu peristiwa ke Polsek Bekasi Selatan,” ujarnya.

Sejauh ini, polisi belum menemukan adanya keterlibatan dari oknum Dishub Kota Bekasi. Apalagi, tersangka BH juga bukan bagian dari pekerja institusi tersebut.

"Berdasarkan pengakuan pelaku, dia itu wirausaha. Pelaku ini melakukan perbuatan untuk menguasai uang korban. Untuk mencukupi kebutuhan sehari hari-hari,” ujarnya.