INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Trotoar Kedubes AS Kembali Dibuka, Michael Sianipar: Jangan Sampai Hak Pejalan Kaki Dirampas!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:18 WIB
Trotoar Kedubes AS Kembali Dibuka, Michael Sianipar: Jangan Sampai Hak Pejalan Kaki Dirampas!
Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Politisi Muda Partai Perindo Michael Victor Sianipar mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang melihat kembali kondisi setelah trotoar di depan Kantor Kedubes Amerika Serikat dibuka kembali, Minggu, 11 Juni 2023.

Michael Victor -- yang merupakan Bacaleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 3 ini -- menilai langkah tersebut sudah tepat dan perlu diimbangi dengan pengawasan lebih lanjut dari Pj Gubernur ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar hak pejalan kaki tidak kembali terampas.

"Tindakan Pak Gubernur kita apresiasi sebagai tindakan yang tepat dan konkret. Blokade yang telah berlangsung sekitar 10 tahun di jalur pedestrian depan Kedubes Amerika Serikat telah menghilangkan ruang bagi pejalan kaki untuk menggunakan jalan dengan aman dan nyaman, tapi sekarang masyarakat sudah dapat menggunakan dengan selayaknya,” kata Michael, Rabu (14/6/2023).

Michael mempermasalahkan hak pejalan kaki yang seringkali dilanggar oleh kepentingan pribadi. Fasilitas umum seharusnya diutamakan bagi pejalan kaki.

Dikatakan Michael, ukuran Jakarta sebagai kota modern yang maju adalah bagaimana Jakarta bisa memprioritaskan para pejalan kaki.

“Pejalan kaki di Jakarta harus jadi tuan atas rumahnya sendiri. Jangan sampai hak-hak pejalan kaki dirampas oleh pribadi-pribadi,"ujarnya.

"Bagaimana Jakarta memperlakukan pejalan kaki adalah cerminan apakah kota kita memang sudah menjadi metropolitan kelas dunia yang maju,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
