Diteriaki Warga, Maling Gagal Curi Motor di Gang Sempit

JAKARTA - Seorang maling gagal mencuri sepeda motor karena diteriaki oleh warga. Kejadian itu terjadi dini hari pada Rabu (14/6/2023), di Jalan Angkasa Dalam, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Peristiwa itu sempat terekam CCTV warga dan diunggah ulang oleh akun instagram @wargajakpus. Terlihat pelaku dengan santai mendorong sepeda motor yang hendak dicuri dari gang sempit.

Meski suasana terlihat sepi saat pelaku melancarkan aksinya, dua orang warga ternyata mencurigai gerak-gerik yang dilakukan maling itu. Karena curiga, akhirnya warga berteriak 'maling maling maling' yang membuat masyarakat sekitar keluar dari rumah.

Keterangan @wargajakpus juga menuliskan bahwa pelaku diduga membawa perbekalan senjata api (senpi). Pelaku juga sempat menodongkan senpi tersebut kepada warga.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Hady Siagian membenarkan adanya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jakarta Pusat. Akan tetapi mengenai kepemilikikan senpi yang dibawa pelaku pihaknya belum bisa membernarkan hal tersebut.

"Dari keterangan saksi ada pencurian motor. Saksi belum bisa memastikan apakah pelaku itu memakai senpi atau airsoft gun. Kami juga sudah cek lokasi dan olah tempat kejadian perkara tidak ada ditemukan proyektil pelaku apapun," ucap Hady saat dihubungi, Rabu (14/6/2023).