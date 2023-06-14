Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diteriaki Warga, Maling Gagal Curi Motor di Gang Sempit

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:24 WIB
Diteriaki Warga, Maling Gagal Curi Motor di Gang Sempit
Maling motor di gang sempit (Foto : Tangkapan layar Instgaram/@wargajakpus)
A
A
A

JAKARTA - Seorang maling gagal mencuri sepeda motor karena diteriaki oleh warga. Kejadian itu terjadi dini hari pada Rabu (14/6/2023), di Jalan Angkasa Dalam, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Peristiwa itu sempat terekam CCTV warga dan diunggah ulang oleh akun instagram @wargajakpus. Terlihat pelaku dengan santai mendorong sepeda motor yang hendak dicuri dari gang sempit.

Meski suasana terlihat sepi saat pelaku melancarkan aksinya, dua orang warga ternyata mencurigai gerak-gerik yang dilakukan maling itu. Karena curiga, akhirnya warga berteriak 'maling maling maling' yang membuat masyarakat sekitar keluar dari rumah.

Keterangan @wargajakpus juga menuliskan bahwa pelaku diduga membawa perbekalan senjata api (senpi). Pelaku juga sempat menodongkan senpi tersebut kepada warga.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Hady Siagian membenarkan adanya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jakarta Pusat. Akan tetapi mengenai kepemilikikan senpi yang dibawa pelaku pihaknya belum bisa membernarkan hal tersebut.

"Dari keterangan saksi ada pencurian motor. Saksi belum bisa memastikan apakah pelaku itu memakai senpi atau airsoft gun. Kami juga sudah cek lokasi dan olah tempat kejadian perkara tidak ada ditemukan proyektil pelaku apapun," ucap Hady saat dihubungi, Rabu (14/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement