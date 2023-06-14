Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Semrawut TPU Prumpung, Viral Dulu Baru Ditertibkan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:25 WIB
Duh! Semrawut TPU Prumpung, Viral Dulu Baru Ditertibkan
Sisa-sisa pagar makam di TPU Prumpung yang ditertibkan masih menumpuk (Foto: M Farhan)
JAKARTA - Warga yang berdomisili di dekat tempat pemakaman umum (TPU) Prumpung menilai petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta tidak tegas mengawasi ketertiban pemakaman. Kendati, petugas sempat melakukan penertiban seratus pagar di TPU Prumpung.

Namun, penertiban dianggap baru dilakukan setelah adanya unggahan video viral di media sosial yang mengeluhkan makam keluarganya digunakan warga sebagai jemuran pakaian dan kandang kambing.

Ketua RW 03 Cipinang Besar Utara, Sopan Purnomo mengatakan, aksi penertiban yang dilaksanakan pada Senin kemarin, 12 Juni 2023 tidak melalui sosialisasi kepada warganya. Meski, ia mengakui tindakan warganya yang menjadikan makam sebagai jemuran dan kandang hewan ternak karena terbiasa dibiarkan oleh petugas setempat.

"Selama ini terkait jemuran dan kandang kambing di TPU Prumpung itu biasa. Jadi, itu terbiasa karena dari pihak petugas TPU tidak ada teguran atau apapun. Setelah viral, baru ada gebrakan dan gerakan untuk ditertibkan," kata Sopan kepada MPI, Rabu (14/6/2023).

Sopan pun tidak menampik, karena warga terbiasa dibiarkan dan tidak mendapatkan teguran, lahan TPU pun dijadikan tempat usaha dan kandang hewan ternak lainnya. Ia juga mengatakan, saking terbiasanya lahan pemakaman dipakai, banyak warga yang kesulitan untuk memakamkan jenazah keluarganya disana.

"Nah, giliran ada yang meninggal dunia, warga tidak bisa memakamkan jenazah di TPU Prumpung. Padahal, lokasi untuk pemakaman itu masih banyak," kata Sopan.

Halaman:
1 2 3
      
