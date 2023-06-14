Razia di JLNT Casablanca, 75 Motor Knalpot Brong Dikandangkan Polisi

JAKARTA - Ratusan kendaraan bermotor roda dua terjaring Operasi Cipta Kondisi oleh tiga pilar Polri-TNI dan jajaran Pemda DKI di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan pada Jumat 9 Juni 2023 silam.

Wakapolres Metro Jakarta Selatan, AKBP Harun menyebut 75 motor di antaranya menggunakan knalpot 'brong' dan dikandangkan di Mapolres.

"Dari kegiatan tersebut kita mendapati pada saat itu ada beberapa kendaraan bermotor roda dua yang naik JLNT dan memang benar setelah kita lakukan pengecekan banyak sekali menggunakan knalpot yang tidak sesuai standarnya yang mengakibatkan kebisingan," kata Harun saat jumpa pers di Mapolres Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2023).

"Dari kegiatan tersebut total ada 309 yang kita lakukan penindakan semua kita tilang. Untuk kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot yang tidak standar dalam hal ini knalpot brong kita amankan di sini ada 75 kendaraan. Rincian lagi berdasarkan data SIM 100, yang tidak membawa STNK 134. Jadi total 309 kendaraan yang kita lakukan penindakan," tambahnya.

Harun menjelaskan, Operasi Cipta Kondisi diawali adanya aduan masyarakat melalui hotline yang disediakan bahwa ada balap liar yang meresahkan.

"Mendapati adanya aduan dari masyarakat terkait adanya kebisingan di JLNT Casablanca, jalan layang ini berdasarkan informasi masyarakat sering ada balap liar dan juga trek-trekan aksi ini menimbulkan masyarakat yang resah setiap malam bising itu hampir pada dari pukul 24.00 WIB dini hari hingga 03.00 WIB pagi," ujarnya.