HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Banjir, Komunitas Ojol Dukung Ganjar Ajak Warga Bersihkan Kali Ciliwung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |18:55 WIB
Cegah Banjir, Komunitas Ojol Dukung Ganjar Ajak Warga Bersihkan Kali Ciliwung
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Pemprov Jateng
A
A
A

BOGOR - Relawan Komunitas Ojol (Kajol) Indonesia Dukung Ganjar mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran kebersihan dengan membersihkan sampah di sekitaran Kali Ciliwung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/6/2023).

"Kami bersama Satgas Kali Ciliwung mengadakan kegiatan bersih-bersih. Ini bentuk kecintaan dan kepedulian kami terhadap lingkungan, khususnya bantaran Kali Ciliwung," ujar Juru Bicara Kajol Indonesia Dukung Ganjar, Risnandar.

Ajakan kepedulian tersebut, kata dia dilakukan atas dasar persoalan banjir yang kerap terjadi melanda Depok dan Jakarta akibat luapan sungai Ciliwung.

"Kali Ciliwung ketika musim hujan tiba adalah salah satu faktor yang menyumbangkan banjir untuk wilayah Depok dan Jakarta,”ujarnya.

ist

Oleh karena itu, sebelum musim penghujan datang, pihaknya membersihkan Kali Ciliwung dari sampah agar tidak terjadi sumbatan saat musim penghujan tiba.

Menggunakan atribut protokol keselamatan dan kebersihan lengkap, Kajol Indonesia mengerahkan 300 relawan yang terdiri dari para driver ojol serta masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar Kali Ciliwung.

"Masyarakat sangat antusias karena ini bentuk kecintaan dan kepedulian mereka terhadap tempat dimana mereka tinggal," ungkapnya.

Dari aksi bersih-bersih tersebut, Risnandar menargetkan lebih dari satu ton sampah yang akan dikumpulkan yang kemudian akan dibawa ke tempat pembuangan sampah terdekat.

Selanjutnya, aksi bersih-bersih tersebut masih akan terus berlanjut di sejumlah titik di kawasan Bogor dan Depok. Ada tiga titik di Depok dan Bogor. Semuanya itu sekitaran bantaran Kali Ciliwung.

